Guerlain e il bergamotto, oro di Calabria. Capua: “Il nostro vanto mondiale” – VIDEO

A distanza di qualche mese dalla visita a Reggio Calabria, Guerlain, la nota azienda produttrice di profumi, pubblica il risultato del lavoro svolto nella nostra città. Sul profilo instagram di una delle più antiche case profumiere francesi appare infatti un video che riempie di orgoglio il cuore dei reggini e di tutti i calabresi.

Come già anticipato dalla stessa azienda e dalla testimonial scelta per l’occasione, Chiara Ferragni, la visita a Reggio mirava alla conoscenza ed al successivo utilizzo del bergamotto. Un agrume unico al mondo che cresce solamente nella fascia costiera reggina e che in tanti hanno provato ad imitare con scarsi risultati.

Il video narra in modo impareggiabile non solo la storia di questo particolare agrume reggino, ma mostra agli occhi del mondo una terra, per molti, sconosciuta. Panorami mozzafiato, terre inesplorate ed il protagonista assoluto: il bergamotto.

“Les Routes du Parfumeur – La Bergamote de Calabre” questo è il nome che Guerlain ha scelto di dare al suo ultimo lavoro. Ad accompagnare l’azienda francese in questo ‘viaggio’ è Gianfranco Capua, imprenditore reggino della ‘Capua 1880’. L’azienda è infatti nota per la produzione dell’olio essenziale di bergamotto tanto desiderato in ambito cosmetico.

“Il bergamotto – afferma Capua- è stato definito, in passato ed anche recentemente, l’oro verde della nostra regione. Io lo chiama l’agrume che identifica nel mondo nella Calabria”.

A Reggio e nella sua provincia Guerlain non ha trovato solamente il bergamotto ma anche quel pizzico di magia necessario ad un profumiere per creare un prodotto sbalorditivo.

All’interno del video è possibile vedere anche il procedimento mediante il quale il misterioso agrume diviene olio essenziale.

“L’estrazione dell’essenza è meccanica. La buccia dell’agrume viene grattugiata a freddo e così viene fuori l’essenza. In seguito un getto d’acqua preleva quest’essenza, ne fa un’emulsione acqua e olio”.

Guerlain afferma inoltre che l’essenza di bergamotto dona una nota unica al profumo. Un tocco così ‘forte’ che non si potrebbe mai trovare in un comune limone.