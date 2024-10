Guerlain pubblica video su Reggio Calabria e il bergamotto: “Una Regione magica”

“Passeggiare in Calabria tra i giardini di bergamotti e raccoglierne i frutti baciati dal sole. Bergamote Calabria è un’essenza vivace e radiosa. Con il motivo a rete dorato, il flacone, puro e raffinato, è un omaggio al celebre flacone Api”.

Così, l’azienda Guerlain sul proprio sito descrive il profumo ‘Aqua Allegoria’, impreziosito dalle inconfondibili note del bergamotto. Guerlain è una azienda francese, una delle più antiche aziende produttrici di profumi nel mondo. Fondata nel 1828 da Pierre François Pascal Guerlain, l’azienda è stata gestita dai membri della famiglia Guerlain fino al 1994, anno in cui è stata rilevata dal gruppo LVMH, multinazionale specializzata nei brand di lusso.

Attraverso il proprio profilo Instagram, Guerlain ha postato un video girato nella provincia di Reggio Calabria, precisamente a San Carlo di Condofuri, esaltando le virtù del bergamotto. “Una regione magica, situata nel cuore della Calabria. La regione dove splende il sole, lo charme italiano e il bergamotto”. Con queste parole dense di significato, Guerlain descrive la Calabria.

Da ricordare come la visita dell’influencer Chiara Ferragni a Reggio Calabria, circa due mesi fa, era stata proprio in collaborazione con Guerlain. A Reggio fra l’altro è presente l’azienda leader mondiale del settore essenze agrumarie, specializzata appunto nel Bergamotto, ovvero la Capua 1880 Srl.

Non solo Guerlain, anche tante altre aziende straniere in passato si sono interessate al prodotto tipico di Reggio Calabria, introvabile in qualsiasi altra parte del mondo.