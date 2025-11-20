‘GustAutunno’, a Melia una giornata dedicata ai sapori e allo street food

Sabato 22 novembre 2025, a partire dalle ore 17:00, Piazza San Gaetano a Melia si prepara ad accogliere “GustAutunno“, una kermesse dedicata alla celebrazione della tradizione gastronomica del territorio e al gusto più autentico della stagione. L’iniziativa, promossa con dedizione dalla Pro Loco di San Roberto, si focalizzerà interamente sullo street food, dove l’eccellenza dei sapori locali sarà garantita dalle attività commerciali del posto, vere custodi delle ricette e della materia prima calabrese.

Un Omaggio alla Comunità e al Territorio

“GustAutunno” è un esempio virtuoso di come la collaborazione possa valorizzare un intero comprensorio. Lo svolgimento di questo evento è infatti il risultato della sinergia tra diversi attori. Il sostegno istituzionale arriva dagli Enti Comunali di San Roberto e Scilla, che riconoscono in questa iniziativa un veicolo di promozione culturale e turistica. L’evento è inoltre patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria e dal Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Per la riuscita dell’ evento fondamentale è l impegno e la collaborazione delle associazioni ” la voce dei giovani” attiva sul territorio e l associazione ” il nido dei nonni” . Il cuore pulsante e l’anima dell’evento risiedono tuttavia nelle attività commerciali locali. Saranno loro, con la loro maestria, a offrire al pubblico un viaggio enogastronomico attraverso i sapori robusti e inconfondibili dell’autunno, rievocando le antiche tradizioni culinarie tramandate di generazione in generazione.

L’Eccellenza dei Sapori e la Passione della Tarantella

I visitatori potranno immergersi in un’esperienza di gusto unica, assaporando i prodotti tipici – dal dolce al salato – che raccontano la storia e la generosità di questa terra. Sarà una vera festa per i sensi, con tanto cibo preparato con cura e passione. Oltre al trionfo dei sapori, la serata sarà all’insegna del divertimento e della musica che affonda le radici nella tradizione popolare:

La manifestazione prenderà il via alle ore 17:00. Nel corso del pomeriggio un energico DJ Set farà da colonna sonora al percorso gastronomico.

farà da colonna sonora al percorso gastronomico. L’apice dell’intrattenimento è previsto per le ore 21:00, con il grande concerto di Mimmo Cavallaro.

L’artista, noto per la sua capacità di far rivivere la passione e il ritmo delle tarantelle, promette di far ballare la piazza, chiudendo l’evento in un’esplosione di energia che celebra l’identità culturale calabrese.

Leggi anche

L’appuntamento con “GustAutunno” è per sabato 22 novembre 2025 per riscoprire e onorare i gusti autentici e le tradizioni più sentite della comunità.

“Invitiamo tutti a partecipare: GustAutunno è imperdibile perché non è solo una festa, ma un’occasione unica per stare insieme, sostenere le nostre attività e valorizzare l’identità del nostro territorio“, ha dichiarato Claudio Megale, Presidente della Pro Loco di San Roberto.