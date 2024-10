Gustinetti: ‘Non avete idea di quello che stiamo vivendo’

Elio Gustinetti, ex allenatore della Reggina in quella stagione indimenticabile che portò gli amaranto alla massima serie, ma con l’amarezza per l’allenatore bergamasco di un esonero arrivato a sei giornate della conclusione. E’ stato ospite di “Buongiorno Reggina” ma per parlare di altro, del maledetto Coronavirus: “Io sto bene tranne qualche linea di febbre, la situazione dalle mie parti è molto complicata. Invito tutti ad attenersi alle normative, qui la gente inizialmente ha preso la cosa sottogamba, vi prego non fatelo anche voi. Non avete idea di quello che stiamo vivendo.

Anche l’Europa in generale sta sottostimando la situazione, purtroppo per rendersene conto la si deve vivere, ma non arrivate a questo punto. Solo chi ci sta passando può consigliare vivamente di stare molto attenti, di bloccare tutto, basta alle partite di Coppa, è assurdo. State a casa, non abbiate contatti.

Abbraccio virtualmente tutta la città di Reggio, ho tanti amici da quelle parti. Mi raccomando”.