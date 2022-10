Halloween al MArRC: caccia al reperto e gadget a tema

Sabato 29 ottobre apertura serale fino alle ore 23.00 al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Con l’avvicinarsi della festa anglosassone di Halloween, il MArRC ripropone la fortunata iniziativa “Reperto o scherzetto” dedicata ai più piccoli, che potranno raggiungere il Museo anche in maschera. A loro saranno distribuiti palloncini, caramelle e un gioco per interagire con i reperti esposti nelle vetrine insieme alle loro famiglie e agli amici presenti.

Dalle 20.00 il costo del biglietto sarà di soli 3 euro, con ultimo ingresso alle 22.30.

«Anche quest’anno abbiamo pensato ad accogliere i visitatori nella notte “più paurosa” dell’anno - commenta il direttore del Museo, Carmelo Malacrino. Una formula divertente per accogliere i nostri ospiti più piccoli, i bambini, e permettere loro di scoprire le meraviglie del MArRC attraverso il gioco e la festa. Tra palloncini colorati e lecca lecca, sarà un evento dedicato naturalmente più piccoli, che avranno così l’occasione di entrare a contatto direttamente con il mondo dell’archeologia e dell’arte. Il Museo – conclude Malacrino – deve cogliere ogni occasione per coinvolgere i propri visitatori, in particolare i bambini, avvicinandoli alla cultura. Si tratta certamente del miglior investimento per costruire la società del domani».