Arresti a Reggio Calabria, Morra: ‘Senza consapevolezza, le mafie ci fotteranno sempre’

L’operazione congiunta di Polizia, R.O.S e Guardia di Finanza, nata dalle indagini Handover e Pecunia Olet ha destato l’attenzione del Presidente della Commissione parlamentare Antimafia. L’esponente del Movimento 5 Stelle, più volte al centro di dibattiti e discussioni, ha accolto con soddisfazione il risultato portato a casa dalla DDA di Reggio Calabria, senza però dimenticare quanto sia importante parlare della lotta alla mafia.

“Oramai non c’è giornata in cui non arrivino notizie come questa relativa ai 53 arresti odierni contro la ‘ndrangheta calabrese, contro i Pesce di Rosarno in questo caso specifico.

Sulle prime viene da esultare, da ringraziare chi ha prodotto questi risultati. Ed è giusto, giustissimo”.