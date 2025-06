Happy Cup 2025: oltre il calcio, la formazione e la crescita personale – FOTO

Lo sport è da sempre un riflesso della vita: un campo dove si affrontano sfide, si superano ostacoli e si celebrano i successi, ma anche un luogo dove si impara a gestire le sconfitte e a ricominciare.

È in questi momenti che si forgiano le basi per la crescita personale, e dove bambini e ragazzi possono imparare a vivere con coraggio, ad affrontare le difficoltà con determinazione e a comprendere che, alla fine, è il percorso che conta davvero, non solo il traguardo.

L’Happy Cup 2025 di Cittanova è stato il palcoscenico perfetto per tradurre questi principi in pratica, dove il calcio si è trasformato in una vera e propria metafora della vita. Un evento che ha messo in gioco non solo le abilità sportive, ma anche la crescita emotiva e psicologica dei giovani atleti, guidandoli a diventare “campioni di vita”.

Il cuore dell’Happy Cup: sport, crescita e formazione

Molto più di un torneo di calcio: un viaggio che ha visto 24 squadre e oltre 200 giovani atleti mettersi in gioco, imparando a vincere e a perdere con lo stesso spirito di squadra e determinazione. Tra una partita e l’altra, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di partecipare a corsi motivazionali tenuti da Michelangelo Marino, Mental Coach, Pedagogista ed esperto in Scienze della felicità. Marino ha saputo rendere ogni momento una lezione di vita, portando i giovani atleti a comprendere che ogni sfida è un’opportunità di crescita. La stessa cosa è stata fatta vivere agli istruttori, partendo dal presupposto che loro prima di tutto svolgono un ruolo di educatore, prima ancora che di tecnico.

L’Happy Cup ha dimostrato che lo sport può essere una potente leva di educazione e aggregazione.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Kiz, nelle persone di Samuele Cannatà e Francesco Lumicisi, l’ASD Cittanovese (che ha messo a disposizione l’impianto sportivo) nella persona di Sarino D’Agostino ed Io Cambio Rotta con Michelangelo Marino, quest’ultimo ha voluto rivolgere un caloroso ringraziamento a “tutte le squadre presenti, le famiglie, i tecnici, al sindaco Domenico Antico”:

“Tutti loro hanno contribuito alla riuscita dell’evento che ha dimostrato come lo sport possa divenire una potente leva di educazione, oltre che di aggregazione.

Un grazie speciale anche ad RC Sport con Umberto e la sua equipe, alla squadra che si è occupata del food ed al team di IoCambioRotta, Alessia, Sabina e Federico, che hanno permesso la buona riuscita delle lezioni”.

“Vincitrici” sul campo di queste due giornate di calcio, sono state l’ASD Rosarnese per il torneo Happy Cup e l’ASD Melicucco a cui è andato il premio “Campioni di vita”.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi sponsor che hanno creduto nel progetto:

Lhab Parrucchieri , specializzati in capelli ricci a Reggio Calabria

, specializzati in capelli ricci a Reggio Calabria Oro Azzurro , prodotti ittici tipici calabresi di Anoia Inferiore, provincia di Reggio Calabria

, prodotti ittici tipici calabresi di Anoia Inferiore, provincia di Reggio Calabria La Preferita , vendita di carburanti industriali di Rizziconi, provincia di Reggio Calabria

, vendita di carburanti industriali di Rizziconi, provincia di Reggio Calabria ELLESSE Edilizia, di Cittanova, provincia di Reggio Calabria.

Partito da Reggio Calabria, il progetto “Io Cambio Rotta” sta dimostrando che lo sport è molto più di un gioco: è una forza trasformativa che può insegnare a vivere, a crescere e a superare le sfide della vita. Da una realtà locale, questo progetto sta raccogliendo sempre più consensi, estendendo la sua portata e diventando un punto di riferimento per l’intera regione e non solo.