Happy run for Christmas, Reggio corre insieme a Giusy Versace

E’ tutto pronto per la grande festa della “Happy Run for Christmas” di Giusy Versace in programma domani a Reggio Calabria con ritrovo ore 15 sul lungomare Falcomatà e partenza alle ore 16 della corsa-camminata.

Le iscrizioni sono ancora aperte e dalle 15 ci si potrà iscrivere direttamente sul posto. Il costo dell’iscrizione è di 5 euro e dà diritto ad uno zainetto colorato contenente gadgets offerti dagli sponsor, una t-shirt, il pettorale e il cappellino rosso di Babbo Natale. Anche quest’anno i fondi raccolti dalle iscrizioni saranno destinati all’acquisto di ausili per uno o più disabili del territorio calabrese che vogliono iniziare a fare sport.

A rendere ancora più natalizio il clima ci sarà il “Villaggio di Natale” allestito in Piazzale Stazione Lido, dove le numerose associazioni no profit del territorio allestiranno dei mercatini di Natale proponendo idee regalo solidali. Ci sarà uno spazio giochi dedicato ai bambini. Ad impreziosire l’evento ci sarà anche un punto degustazione della Mauro caffè ed uno stand dell’associazione italiana gelatieri e ambasciatori del gelato italiano nel mondo.

La “Corsa della Felicità” sarà come sempre un grande spettacolo musciale che vedrà alternarsi sul palco grandi nomi come il cantautore pop Daniele Stefani, la cantante e conduttrice televisiva Jo Squillo, il soprano Alma Manera e i bambini del “Kindle Coro” dell’Istituto Comprensivo G. Moscato di Gallina. L’attore e comico reggino Gigi Miseferi farà da spalla a Giusy Versace nella conduzione di tutta manifestazione.

Nel frattempo ieri, venerdì 30 novembre, Giusy Versace ha inaugurato le “stanze delle emozioni“, create in ben 12 istituti della provincia di Reggio Calabria, grazie ad una collaborazione delle scuole del territorio con la rete “Civitas”, attraverso il progetto didattico “Dalle emozioni alla legalità”. In ogni istituzione scolastica coinvolta è stata creata una vera e propria stanza, definita appunto “delle emozioni”, nella quale gli allievi ed i membri della comunità scolastica in generale possano ritrovare un ambiente consono al recupero dell’armonia interiore con se stessi e con gli altri. Giusy ha voluto poi omaggiare ognuna delle 12 stanze con una sua gigantografia.

Lunedì 3 dicembre, nella Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la Versace presenterà il suo ultimo libro “WonderGiusy” nella sede del Consiglio Regionale della Calabria, Sala Calipari.