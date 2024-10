‘Estate in mascherina’: la nuova hit di un rapper reggino – VIDEO

Cresh King, al secolo Pietro Gabriele Crea è un cantautore, rapper reggino, ha 29 anni ed ha appena pubblicato il suo nuovo singolo “Estate in mascherina’.

Un brano dal ritmo estivo che racconta, secondo l’artista, il post Covid e le abitudini, anche quelle cattive, dei cittadini rimaste immutate dopo il periodo di quarantena, in chiave molto ironica ma non solo. Fa riferimento, come dice esplicitamente il titolo, a uno strumento che è stato parte di ognuno di noi per mesi e che ancora oggi in alcuni casi ci accompagna, ovvero la mascherina, che nel brano viene anche indicata non solo come mascherina protettiva ma anche come mascherina da mare.

Il brano è disponibile in tutti i digital stores e il video su youtube. Concept, riprese e post produzione a cura di Antonio Rieto.

Chi è Cresh King

Il cantautore, rapper, reggino inoltre ha ricevuto diversi riconoscimenti e vinto diverse manifestazioni nel panorama degli artisti emergenti, una su tutte la rassegna del Contro Festival di Castelleone, tenutasi lo scorso anno in aprile a Cremona.

Primo nella categoria cantautori e premiato dalla Sony Music nella persona di Roberto Rossi direttore artistico della major.

