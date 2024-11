H&M sceglie la modella Curvy Jennie Runk per la campagna estate 2014.

di Laura Maria Tavella – Addio modelle under taglia 40.Dopo il grande successo della campagna pubblicitaria della scorsa estate, in cui per la prima volta appariva una modella oversize in costume, H&M sceglie le curve della top model Jennie Runk per il lancio della nuova collezione beachwear 2014.Il brand low cost punta ancora una volta sulla sensualità di una donna “in carne” e dice addio agli scatti con modelle anoressiche in bikini: quest’anno H&M propone la “Private Paradise Collection”, composta da abiti estivi, tra cui T-shirt, miniabiti, pantaloni e shorts e da costumi che, giurano, stanno davvero bene a tutte…guardare per credere!