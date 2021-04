Hospice via delle stelle, la pandemia non ferma la Pasqua

Domenica 04 Aprile p.v. alle ore 16:00, sulla pagina ufficiale Facebook Hospice Via delle Stelle, si svolgerà l’evento “SpazioCultura … la Cultura che cura in tempo di Pasqua in Hospice”.

L’evento culturale, che sarà moderato da Maria Cristina Cardi (Referente Spazio Musicale dell’Hospice Via delle Stelle), avrà inizio con gli interventi delle dsse Ignazia Barbera e Francesca Arvino – rispettivamente, Direttore Sanitario e Responsabile del Servizio di Psicologia di Cure Palliative dell’Hospice reggino – e sarà animato dalla cantante Alessia Genua e dal musicista Fabio Moragas.

Seguiranno le riflessioni sul tema della speranza e del coraggio di Fra Gaetano Amoruso (Frati Minori Calabria – Santuario Sant’Umile da Bisignano). L’incontro sarà arricchito dalle testimonianze del Cuoco Pasquale Iracà, del Volontario Nicola Saggese, dell’Equipe dell’Hospice VdS, e del Caregiver di uno degli Ospiti presenti in struttura. In chiusura i saluti del Presidente della Fondazione VdS, dr Vincenzo Trapani Lombardo.

https://www.facebook.com/hospice.viadellestelle