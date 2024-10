Hospice a rischio chiusura, Falcomatà: ‘La Regione trovi un compromesso’

Questa mattina, presso gli uffici della Città Metropolitana, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha incontrato Vincenzo Trapani Lombardo, presidente della Fondazione “Hospice Via delle Stelle”.

Nel corso del confronto, l’inquilino di Palazzo Alvaro ha avuto modo di raccogliere tutte le preoccupazioni rispetto alla fase, quanto mai delicata, della più importante struttura territoriale per le cure palliative nei malati terminali.

Falcomatà ha aggiunto:

«In questi mesi così complicati le difficoltà per l’Hospice si sono acutizzate. Da qui a breve, dunque, potrebbe definitivamente chiudere i battenti qualcosa che è francamente unico in tutto il contesto metropolitano e, probabilmente, persino regionale. Non possiamo permetterlo. È dovere di ognuno di noi, allora, mettere in campo ogni iniziativa possibile affinché non si spenga l’ultima fiammella di speranza. Chi di competenza, fra le stanze della Regione Calabria, non perda mai di vista ciò che rappresenta l’Hospice per Reggio e per tutte le famiglie che, da lì, hanno accompagnato i propri cari ad una miglior vita. Soprattutto, consideri il talento, la professionalità e l’amore che animano medici, operatori e volontari che interpretano il loro agire come una vera e propria missione».