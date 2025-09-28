All’Hostaria dei Campi c’è un posto per te. Imperdibile il big match Milan-Napoli

Un big match da non perdere quello di stasera che si gioca a S. Siro tra il Milan e la capolista Napoli. I rossoneri di mister Allegri cercano il grande colpo per agguantare la vetta della classifica, approfittando del pareggio interno della Juventus. Quale migliore occasione per abbinare una buona pizza alla visione delle partite. La pizzeria mette a disposizione degli utenti schermi visibili e concede la possibilità di scelta del tavolo. Davanti ad una partita di cartello, la grande accoppiata pizza e birra, ma all’Hostaria dei Campi si possono gustare anche primi e secondi piatti di carne, pesce e dolci esclusivi.

L’Hostaria dei Campi ti aspetta tutti i giorni in via Reggio Campi 1 tronco n.30. Consigliata la prenotazione allo 0965/324003