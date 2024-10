Hostaria dei Campi. Oggi e domani come fosse domenica, con la serie A

Il campionato di serie A torna in campo a distanza di qualche giorno. Si comincia questa sera con l’anticipo tra il Milan e l’Udinese ed a seguire l’interessante confronto tra il Cagliari e la Juventus. La giornata si completerà domani con tutti gli altri match.

Come fosse domenica, l’Hostaria dei Campi, mette a disposizione degli utenti schermi visibili per tutto il locale, in modo da concedere la possibilità agli appassionati di calcio di godersi un grande match, insieme all’ottimo cibo della nota pizzeria reggina. Pizza e birra, ma non la solita pizza, visto che la possibilità di scelta per quello che riguarda gli impasti è ampia.

Per esempio la Curcuma che al pari dell’impasto tradizionale o quello con farina integrale, si può gustare dalla più classica Margherita, alla più particolare ammollicata con pomodorini gialli, zucchine, fiori di zucca, mollica, alici. Oppure la delicata pizza con capperi, pomodorini, melanzane grigliate, scorzetta di limone.

Insomma di tutto e di più e soprattutto la capacità di soddisfare tutti i palati. Ovviamente l’impasto tradizionale, quello che ha reso famosa l’Hostaria dei Campi e quello con farina integrale.

Tutti vengono lavorati con una nuovissima impastatrice di ultima generazione, che il noto locale reggino ha in esclusiva. Un macchinario ad altissimo potere idratante che aumenta la leggerezza e la friabilità e ovviamente anche la bontà della pizza.