La pizza in tutte le sue sfaccettature e gusti. La scelta all’Hostaria dei Campi è vasta, in base soprattutto a quelle che sono le esigenze di ognuno in fatto di impasti, digeribilità, ingredienti.

Perché insieme a quella tradizionale, giorno dopo giorno aumentano le proposte e si differenziano gli impasti. Il tutto non solo con il classico antipasto al buffet o le tradizionali patatine, ma anche con la frittura al tagliere, ovviamente anche gluten free.

Prenota il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)

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