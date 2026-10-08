Reggina, Marchionni: ‘Se sei una squadra importante…’ L’analisi amara del tecnico

Quattro gol in due partite, due sconfitte consecutive, anche se questa in Coppa Italia contro la Nuova Igea, ha avuto uno sviluppo diverso rispetto a quella con il Trapani. Le parole di mister Marchionni in conferenza stampa che torna su quanto detto domenica scorsa riguardo la forza della squadra: “Nel primo tempo la squadra ha avuto tante palle gol, ma veramente tante e anche abbastanza semplici. Potevamo tranquillamente chiudere la partita e poi come spesso accade, se non ci riesci succede quello ch poi è successo. Gli avversari poi hanno fatto dei cambi inserendo calciatori che di solito sono titolari ed è un pò cambiata la partita, si è aperta. Abbiamo sofferto queste palle lunghe, hanno trovato il pareggio ma non ci siamo disuniti, siamo tornati in vantaggio ma se sei una squadra importante a cinque minuti dalla fine questa è una gara che devi portare a casa.

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Invece abbiamo preso due gol belli ma evitabili, forse per stanchezza e per letture sbagliate che ora cambiano il giudizio della partita. Ho detto ai ragazzi che non possiamo permetterci di sbagliare tutti quei gol. Rosario Girasole ha chiesto il cambio, lo ha fatto anche Porcino e in quel momento ho dovuto fare una scelta. Abbiamo buttato una partita e dispiace, era l’occasione giusta per far tornare il sorriso dopo la sconfitta di domenica scorsa. Se hai dieci palle gol, almeno quattro devono andar dentro.

In sei partite non abbiamo mai preso gol e adesso sono quattro in due gare. Questo deve far capire anche ai ragazzi che il calcio cambia in un secondo, per questo non ti puoi permettere di pensare a quello che è stato prima. Quattro gol per una squadra come la nostra sono tanti. La Vibonese è l’avversario perfetto, sappiamo di incontrare un’ottima squadra, che sta facendo bene e se non la affrontiamo come fatto in passato… Direi la partita migliore dopo due sconfitte. Franchini ha disputato sessanta minuti buoni, si è mosso nel modo giusto, aiutato anche dalla buona prestazione della squadra e siamo contenti di aver recuperato anche Reis. Poi dipende sempre dall’insieme, è quello che fa la differenza”.