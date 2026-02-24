Hostaria dei Campi: pizzeria e ristorante. Le prelibatezze per i celiaci

All’Hostaria dei Campi i celiaci sono in buone mani! Da tempo il noto locale reggino guarda con particolare attenzione alle esigenze dei tanti celiaci e degli intolleranti che frequentano la pizzeria.

Pur non essendoci un menù a loro interamente dedicato, la scelta sui piatti e sulle pizze rimane ampia, perchè qualunque sia la loro richiesta, con la massima cura e l’alta qualità ogni pietanza viene preparata appositamente. L’Hostaria dei Campi è certificata AIC, Associazione Italiana Celiachia. Non i soliti risotti, piatto spesso riservati ai celiaci perchè digeribile, ma primi piatti, paste diverse e secondi di carne e pesce ammollicati in preparati senza glutine con verdure di ogni tipo, fino ad arrivare al dolce.

All’Hostaria dei Campi da tempo si fa uso della mozzarella senza lattosio e serve unicamente salumi certificati gluten free. Questo vale naturalmente anche per i wurstel e la patatine.

La cena all’Hostaria dei Campi diventa quindi salutare e di benessere per tutti, anche per quei clienti che hanno determinate esigenze e per loro si è dedicato con cura ed attenzione ogni piatto.

Per il tuo tavolo chiama dalle ore 17:30 al 0965.324003

