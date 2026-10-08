Dialisi a Reggio, CGIL: ‘Emergenza sanitaria e sociale, subito un tavolo con il Prefetto’

La chiusura, annunciata da tempo, di una struttura privata per la dialisi, fa precipitare la rete territoriale di Reggio Calabria in una vera e propria emergenza sanitaria e sociale. Dall’oggi al domani, una trentina di pazienti nefropatici, soggetti estremamente fragili, affetti in taluni casi da cronicità e patologie multiple, si sono ritrovati privati del diritto fondamentale all’accesso a una terapia salvavita e indifferibile.

“Si tratta di una crisi annunciata e figlia dell’inerzia politica e amministrativa” – denunciano i Segretari Generali CGIL e FP CGIL Reggio Calabria.

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“La carenza certificata di ben 29 posti rene”

“La carenza certificata di ben 29 posti rene nel territorio reggino si scontra – continuano Gregorio Pititto e Francesco Callea – con l’immobilismo delle istituzioni interessate, che in questi anni non hanno promosso alcun intervento concreto né programmato le necessarie attivazioni per soddisfare un fabbisogno sanitario primario per i dializzati.”

“Oggi la realtà è drammatica, – rimarcano – il GOM di Reggio Calabria, unico presidio pubblico operativo sul territorio, si trova a dover assorbire un carico di utenza insostenibile. Nonostante l’impegno e la dedizione degli operatori sanitari, esposti giornalmente alle ire ed aggressioni di un’utenza, ormai, esasperata, la struttura pubblica non è nelle condizioni di sopperire da sola all’intero bisogno del territorio, esponendo i pazienti a disagi inaccettabili, spostamenti estenuanti, spesso non sostenibili dai pazienti più gravi, e al rischio concreto di un’interruzione della continuità assistenziale.”

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“Estenuanti viaggi della speranza”

“Le carenze della cura di prossimità e del potenziamento dell’assistenza territoriale per i malati cronici, a Reggio Calabria costringono persone debilitate a estenuanti “viaggi della speranza” o a turni diurni e notturni massacranti pur di accedere a un rene artificiale. La politica, dimentica, evidentemente, il significato della vera sanità di prossimità volta a ridurre l’impatto fisico ed emotivo della malattia sulle famiglie.”

“Non è tollerabile che la salute e la sopravvivenza di cittadini fragili vengano subordinate e paralizzate dall’inefficienza burocratica e dalla miopia della politica. Riteniamo altamente dannoso per gli utenti finali- aggiungono – l’atteggiamento delle istituzioni regionali e dell’Asp, che pur conoscendo i numeri del fabbisogno hanno consentito che la situazione precipitasse senza risposte concrete, lasciando sguarnito il servizio sanitario pubblico di un settore salvavita come quello della dialisi.”

CGIL e FP CGIL: “Il pubblico deve tornare al centro”

“Questo grave scenario di emergenza palesa, ancora una volta, quanto sia rischioso affidare settori così delicati e salvavita all’incertezza dei cavilli autorizzativi del privato. Quando il sistema si inceppa o si arresta, le famiglie restano sole e disperate. È giunto il momento – chiosano CGIL ed FP CGIL – che la politica calabrese comprenda che la salute pubblica non è un costo da tagliare, ma il pilastro fondamentale della nostra comunità. Il pubblico deve tornare al centro del nostro sistema sanitario, perché è indubbiamente l’unica vera garanzia per assicurare a tutti il diritto alla cura, cure universali e senza interruzioni a tutti i cittadini, senza ostacoli geografici o burocratici. Ovviamente, le strutture private, nel pieno rispetto delle norme e delle autorizzazioni previste, devono continuare ad agire ed operare quale supporto ed ausilio del servizio pubblico.

La richiesta di un tavolo immediato con il Prefetto

CGIL e FP CGIL chiedono l’apertura di un tavolo immediato promosso dall’autorevole intervento del Prefetto di Reggio Calabria, che convochi d’urgenza la Regione Calabria e la direzione dell’ASP per individuare soluzioni non più procrastinabili. La firma dei decreti per l’attivazione dei 29 posti rene mancanti a copertura del fabbisogno territoriale non è più rinviabile.

Segretario Generale FP CGIL

Area Metropolitana Reggio Calabria

Francesco Callea

Segretario Generale CGIL

Area Metropolitana Reggio Calabria

Gregorio Pititto