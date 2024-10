Non solo pizza. I favolosi primi piatti dell’Hostaria dei Campi

Vieni a fare una degustazione dei nostri primi piatti. Tagliatelle ai funghi porcini, cacio e pepe, poi l‘eliana, la carbonara.

E se invece sei amante del pesce, non perderti la nostra calamarata o le linguine cozze e vongole, il risotto gamberi e zucchine o i nostri specialissimi spaghetti a mille sapori con melanzane, tonno, pomodoro, ricotta salata, basilico e capperi“.

E poi la frittura terra mare al tagliere, inimitabile perchè arricchita da verdure scelte in tempura e tipiche polpette e arancini già famosi perchè presenti nel vastissimo buffet.

E poi la solita e famosa pizza rotonda o al metro per tutti i gusti come impasti e come ingredienti.

Per il tuo tavolo chiama dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure il 349.3610766