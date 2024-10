L’Hostaria dei Campi vi aspetta anche a S. Valentino

Il giorno egli innamorati. La Festa di San Valentino nasce come celebrazione dell’amore. L’Hostaria dei Campi non propone un menù particolare per questa giornata, ma mette come sempre a disposizione di tutti le sue specialità insieme alle numerose novità. Ed a tale proposito continua ad avere un grande successo l’ArrostAria con il suo spiedone. Sarà possibile gustarselo in compagnia, vista la porzione abbondante che può soddisfare minimo due persone. Questa è la nuova proposta dello chef dell’Hostaria dei Campi tutta carne e verdure.

Una saporita e variegata carne marinata con erbe speziate ed oli che la renderanno non solo morbida in cottura, ma faranno sollevare dalla griglia rovente tutta l’aroma delle spezie impiegate.

La grigliata verticale è composta da succulenti tagli di carne con verdure di stagione, tutto cotto in steccone e servita in un tagliere con patate di diversi gusti e prelibate salse. Il tuo piatto unico, ideale, che potrà essere consumato da due a quattro persone, quindi perfetta da condividere con gli amici. Vi abbiamo detto quasi tutto, non vi resta che venire ad assaggiarla e scegliere la compagnia giusta.

E poi la solita e famosa pizza rotonda o al metro per tutti i gusti come impasti e come ingredienti, insieme a primi e secondi piatti di pesce e di carne.

Per il tuo tavolo chiama dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure il 349.3610766