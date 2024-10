All’Hostaria dei Campi torna la promo “cine-pizza”. I dettagli

All’Hostaria dei Campi è tempo di pizza e… cinema. Grazie alla collaborazione con Multisala Lumiere e Cinema Nuova Pergola, potrai approfittare della promo #cinepizza e gustare pizza, patatine e birra a 10 euro. Ricordati di conservare lo scontrino e passa a trovarci entro 7 giorni.

Oggi tutti chiedono la Curcuma. Il nuovo impasto di pizza che succede a quello dei multicereali e con farina integrale. La curcuma è conosciuta fin dall’antichità per le sue proprietà che sono in grado di apportare diverse benefici. Contiene sali minerali come ferro e potassio, ha proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche e antiossidanti. Ovviamente, per gli amanti della tradizione, sempre presente l’ottima pizza con l’impasto classico che ha reso famosa l’Hostaria dei Campi.

E siccome all’Hostaria dei Campi non ci si ferma mai, per rendere tutto ancora più buono e qualitativamente più apprezzato, ecco un’altra novità: tutti i tre gli impasti vengono lavorati con una nuovissima impastatrice di ultima generazione, che il noto locale reggino ha in esclusiva. Un macchinario ad altissimo potere idratante che aumenta la leggerezza e la friabilità e ovviamente anche la bontà della pizza.

Il locale, situato nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. L’Hostaria è infatti il ristorante – pizzeria dove poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Prenota il tuo tavolo (0965.324003 dopo le 17,30) oppure chiamando il 349.7610766 e dopo un bel film gusta la pizza all’Hostaria dei Campi.