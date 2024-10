All’Hotel Medinblu la presentazione del Catalogo Generale di Umberto Boccioni

Nell’ambito del progetto Contenitore di Idee supportato e condiviso da Banca Generali, sponsor promotore degli eventi, e curato artisticamente da Alessio Laganà, presso il centralissimo Hotel Medinblu **** di Reggio Calabria, il 9 febbraio alle ore 18.30, il critico d’arte Alberto Dambruoso con l’introduzione e la moderazione della storica dell’arte e curatrice Valentina Tebala, presenterà il nuovo catalogo dell’opera completa del grande artista futurista e reggino di nascita, Umberto Boccioni.

Il prestigioso volume – già definito opera capitale della letteratura artistica moderna – è frutto di un lavoro di ricerca svolto in oltre sette anni sulle opere venute alla luce negli ultimi decenni, che hanno reso necessaria una compilazione aggiornata del catalogo generale dell’opera di Boccioni. Lo studio, condotto sotto la supervisione di Maurizio Calvesi, tra i maggiori storici dell’arte italiani del Novecento e studiosi di Boccioni e del Futurismo, è stato affidato al critico d’arte Alberto Dambruoso, che presenterà il volume all’Hotel Medinblu **** in un evento che si rivela imperdibile non soltanto per gli studiosi e gli appassionati ma per tutti i reggini. È infatti un’occasione per approfondire e omaggiare, a poco più di cento anni dalla morte, un grande artista nato a Reggio Calabria il 19 ottobre del 1882 (morirà a Verona nel 1916) proprio a qualche centinaio di metri dal Duomo cittadino: un’occasione per la città di rispolverare la memoria di una delle eccellenze che hanno attraversato la sua storia culturale.

Interverranno all’incontro Marisa Cagliostro – già docente di Storia dell’Architettura presso l’Università Mediterranea e componente del comitato scientifico del MArRC – e Giuseppina De Marco – storica dell’arte e docente di elementi di architettura e urbanistica all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Un appuntamento di spessore che amplia gli orizzonti del progetto culturale ospitato dall’Hotel Medinblu****. Una programmazione ricca di contenuti, quella della seconda stagione del Contenitore di idee, che si protrarrà fino alla tarda primavera, con l’intenzione di rafforzare il connubio tra arte e ospitalità per lo sviluppo del territorio e per una crescita sociale e culturale.

Per tutte le informazione sugli eventi potete seguire il sito www.hotelmedinblu.com o https://www.facebook.com/medinbluhotel/ o chiamare al numero 0965 312982.