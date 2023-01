Reggio, Hotel Miramare al bivio: un mese per capire il futuro

“Primo passo compiuto per l’Hotel Miramare di Reggio Calabria. La struttura, finita suo malgrado al centro del processo che ha visto la condanna di buona parte della prima giunta Falcomatà, si avvicina al restyling completo atteso da tempo. Si sono conclusi da pochi giorni infatti i lavori alla facciata del Miramare, il nuovo volto esterno sarà consegnato entro la fine del 2022″.

Questa la situazione riportata sulle nostre pagine lo scorso 20 dicembre riguardo la storica struttura reggina, finita suo malgrado al centro del processo che ha visto la condanna del sindaco Falcomatà e della giunta del primo mandato.

A distanza di un mese, l’assessore alle attività produttive Angela Martino ai microfoni di CityNow ha illustrato i prossimi passi, legati stavolta all’importante riqualificazione degli interni.

“I lavori alla facciata esterna si sono conclusi, è stata sfruttata l’occasione legata al bonus 110%. Per quanto concerne gli interni servono circa 4 milioni di euro, dovremo capire se proseguire con l’affidamento a Sgs oppure cambiare attraverso un nuovo bando. Ci sono approfondimenti che stiamo portando avanti, l’obiettivo dell’amministrazione comunale è di riaprirlo il prima possibile ma serve percorrere la strada più corretta. Nell arco di un mese avremo le idee pià chiare”, le parole dell’assessore Martino.

Nel corso di Live Break (CLICCA QUI per rivedere la puntata) l’assessore Martino ha anticipato gli obiettivi dell’amministrazione per il 2023, puntando in modo particolare su due novità da tempo attese in riva allo Stretto.

“Per quanto riguarda il mio assessorato, mi piacerebbe in questo anno definire il percorso che porterà alla realizzazione di un polo fieristico e un polo congressuale. Sarebbe un fattore importante per incentivare il turismo legato a questi due settori e fare così di Reggio Calabria meta di tanti professionisti e studiosi. L’auspicio -evidenzia l’assessore comunale- è definire nel dettaglio questi 2 progetti, individuando linee di finanziamento, entro la fine del 2023.

A Reggio Calabria una nuova stagione per gazebo e dehors. Stop a costruzioni metalliche e fisse, a Reggio si fa largo il concept “aperto” già noto in Europa. Obiettivo riportare ordine e decoro urbano, come chiarito dall’assessore Martino.