I Bronzi di Riace illuminano il Museo della Magna Grecia

– di Laura Maria Tavella. I Bronzi di Riace sono ritornati nella loro “casa”, in piedi, in una delle nuove aree del Museo Archeologico della Magna Grecia.Presto l’area sarà riaperta al pubblico, che potrà riammirare le due statue, ritrovate sui fondali di Riace nel 1972 e attribuibili verosimilmente a Fidia e Policleto, a 4 anni di distanza dal lungo restauro effettuato da esperti restauratori presso Palazzo Campanella.Archiviata per il momento è invece la possibilità,decretata irrealizzabile perché rischiosa,di vederli spostati per l’Expo 2015 di Milano.Intanto, la città attende l’apertura ammirando la proiezione architetturale dei profili stilizzati dei volti dei Bronzi di Riace su sfondo colorato, che appare sulla facciata del Museo, nelle ore serali e notturne e che ha già suscitato stupore ed emozione, creando un legame simbolico con due capolavori unici ed inestimabili, che il nostro Museo torna a custodire ed offrire al pubblico mondiale.”Oggi abbiamo finalmente rimesso in piedi due simboli di questo paese!” ha commentato il ministro dei Beni culturali Massimo Bray sul suo profilo Twitter, “Una speranza c’è”.