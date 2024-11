I Bronzi di Riace protagonisti di ‘Ulisse’. Guarda il promo.

– di Laura Maria Tavella. Questa sera alle 22.45, su rai 3, i bronzi di Riace saranno i protagonisti di una puntata approfondimento di “Ulisse-il piacere della scoperta”, condotta da Alberto Angela, dedicata alle due opere ritornate,dopo 4 anni di restauro, nella sede del museo archeologico nazionale di Reggio Calabria. Durante la puntata, si ripercorrerà la storia delle due statue, dal loro ritrovamento, ai due restauri, fino al racconto dietro le quinte del trasferimento da Palazzo Campanella a Palazzo Piacentini. L’atteso evento,infatti, era già stato annunciato dal ministro Massimo Bray, che ha personalmente seguito i lavori di trasferimento e presieduto l’apertura del museo, elogiando il lavoro dell’equipe della sovrintendenza. Sono passati più di quaranta anni da quando, nei pressi di Marina di Riace, un subacqueo avvistò i due grandi Bronzi semisommersi nel sabbia del fondo marino. Da allora l’interesse del pubblico e degli studiosi non è mai venuto meno. Chi rappresentano? Da chi sono stati realizzati? Quale storia hanno alle spalle?- See more at: http://www.ulisse.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-354fb8c1-e0ce-43e7-9c70-a782251535bb.html?homepage#sthash.SzY4SkaL.dpufNon perdete l’appuntamento di stasera, dedicato ai cultori dell’arte,ma anche a chi ha voglia di scoprire qualcosa in più delle opere che tutto il mondo ci invidia.UARDA IL PROMO >>GUARDA IL PROMOGUARDA IL PROMO