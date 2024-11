I Dear Jack in concerto a Cittanova

Un grande evento a Cittanova a cura della Esse Emme Musica di Maurizio Senese. In piazza Tommaso Campanella, il 23 agosto a partire dalle ora 22.00, ci sarà, organizzato dalla Pro loco di Cittanova, il concerto dei Dear Jack. L’ingresso è gratuito.

La band inizia il tour “Domani è un altro film (seconda parte)” proprio oggi dalla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma, dove a salire sul palco insieme a loro ci sarà come ospite Alex Britti.

I Dear Jack nascono nel 2012 per condividere il progetto di quattro amici, poi diventati 5, giovanissimi (il più grande è del 1988), ognuno con influenze e gusti musicali diversi che spaziano dalla classica, al metal, al R&B: Alessio (voce), Francesco (chitarra), Lorenzo (chitarra), Alessandro (basso) e Riccardo (batteria). La band prende il nome da Jack Skeletron, il protagonista del film di animazione “Nightmare before Christmas” di Ti Burton. I Dear Jack partecipano all’edizione 2014 di Amici di Maria De Filippi, dove riescono ad arrivare in finale e ad aggiudicarsi il Premio della critica Fanta. A luglio aprono i due concerti dei Modà negli stadi Olimpico di Roma e San Siro di Milano. I grandi traguardi per i Dear Jack arrivano anche dal punto di vista discografico e radiofonico con il loro album d’esordio, “Domani è un altro film – prima parte” che si è piazzato per ben sette settimane al primo posto delle classifiche italiane, raggiungendo il doppio disco di platino pur essendo uscito solo a maggio. I video dei primi quattro singoli hanno raggiunto complessivamente circa 15 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube dell’etichetta. La band è stata premiata anche come Radio Artist 2014 al premio “Cuffie d’oro” e interpreta la sigla di apertura della fiction di RaiUno “Che Dio ci aiuti”, “Breezin’ out the door”.

I Dear Jack, reduci dal 65° Festival di Sanremo, dove hanno partecipato nella categoria “Campioni” con il brano “Il mondo esplode tranne noi”, sono attualmente in rotazione radiofonica su tutti i network con “Non importa di noi”. Il brano è il terzo singolo estratto da “Domani è un altro film (seconda parte)”, il secondo album dei Dear Jack, pubblicato a febbraio e certificato Disco di platino dalla FIMI/GFK. I Dear Jack sono stati premiati agli Italian Mtv Awards come “Best band”.