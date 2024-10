I giochi multiplayer online più conosciuti e con più utenti attivi: la classifica

Pensare di fare una classifica realistica su quello che è il mondo dei giochi multiplayer è un po’ complesso. Immaginiamo, per un attimo, il numero di piattaforme che abbiamo a disposizione: Pc, Playstation, Nintendo, Xbox e anche gli smartphone. La lista potrebbe essere ancora più lunga con i servizi di streaming online e con le periferiche VR ma abbiamo già i nostri problemi fermandoci un attimo prima. Abbiamo, comunque, abbastanza informazioni per stilare una classifica che abbia un senso, inserendo all’interno anche i migliori casinò online AAMS (cioè quelli legali), il cui sito di comparazione ci permette di poter esplorare anche le piattaforme dell’azzardo che, con l’avvento dei giochi live con telecamere ad alta definizione e croupier in carne ed ossa, stanno diventando sempre più interattive.

Senza nulla togliere a quelli che sono i giochi più apprezzati non possiamo, infatti, non menzionare il gambling online che, in Italia, ha introiti miliardari e coinvolge migliaia di utenti ogni giorno. Ma torniamo a bomba su due giochi, praticamente, intramontabili: Minecraft e League of Legends, due colossi che hanno milioni di giocatori online e che hanno successo sia sui browser che a causa dei tantissimi streamer online.

Minecraft e League of Legends: due successi incredibili

Minecraft è un successo planetario da più di 10 anni. Parliamo di un gioco semplice, perfetto per essere condiviso con gli amici e con più di 140 milioni di utenti attivi al mese. Sono numeri incredibili che danno il peso di uno dei giochi più famosi al mondo che permette di visitare server altrui e di vedere come gli altri giocano e come hanno costruito i loro mondi.

League of Legends ha un’ottica completamente opposta a Minecraft. Parliamo di un gioco fortemente competitivo, anche stressante a volte, in cui si deve salire di grado e vincere partite collaborando con altre persone o anche da soli. Parliamo, infatti, di campioni che hanno abilità speciali che si acquisiscono man mano o acquistando delle skills particolari nello store del gioco.

Altri giochi multiplayer amatissimi

Abbiamo altri giochi di cui parlare: il vecchissimo e amatissimo Counter Strike Global Offensive e il più recente Valorant. Entrambi sono giochi molto competitivi che hanno bisogno di pratica per essere giocati al meglio. Le meccaniche sono, piuttosto, simile ma le tattiche differenti. I personaggi, infatti, hanno abilità diverse e Valorant punta molto sulle skills dei vari eroi del gioco.

Continuiamo con uno dei giochi più amati di sempre: Call of Duty, multiplayer super dinamico che ha avuto il suo successo mondiale con il rilascio gratuito di Warzone Activision. La dinamica del gioco, con scontri su mappe sempre più intricate e con tanti giocatori permette di creare squadre tra persone che non si conoscono ma che hanno un obiettivo comune. Ovviamente ogni giocatore ha il suo stile particolare ma il fatto di avere uno scopo insieme rende COD uno dei giochi più conosciuti e più amati tra tutti i giocatori più accaniti.

Al quinto posto, tra i giochi multiplayer, abbiamo Grand Theft Auto V, l’ennesimo capitolo di una saga che continua ad appassionare migliaia di giocatori in tutto il mondo. Parliamo di un’avventura dinamica in cui impersoniamo vari truffatori o loschi personaggi che devono compiere delle missioni per riuscire a ottenere fama e denaro. In questo quinto capitolo ci troviamo nella cittadina di Los Santos e saranno tanti gli ostacoli che dobbiamo superare ma sempre maggiore adrenalina grazie a una grafica e software sempre più accattivanti e realistici.

L’ultimo gioco in classifica è il primo per smartphone: Roblox, un videogioco molto interessante in cui si possono creare una serie di mondi virtuali in cui si può decidere chi far entrare e con chi socializzare. La fama di Roblox, nell’ultimo anno, è cresciuta in maniera esponenziale arrivando a più di 200 milioni di giocatori nel mondo e continua a generare introiti incredibili che, vista la natura del gioco, fanno pensare sempre più a una maggiore virtualità e interattività che sembra quasi essere il preludio del famoso metaverso tanto sponsorizzato da Mark Zuckerberg.

In un mondo sempre più votato al digitale non possiamo far altro che aspettarci giochi in cui la socializzazione con l’altro sarà sempre più spinta per creare delle vere e proprie comunità di persone che si incontrano grazie ai giochi e alle piattaforme dedicate. Ne vedremo tantissime, ne siamo sicuri, e tante ancora saranno le novità che, nei prossimi mesi, verranno immesse nel mercato del multiplayer, sempre più accattivante per produttori e consumatori.