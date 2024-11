Continuano i venerdì letterari al Parco della Mondialità di Gallico Superiore organizzati dalla Leonida Edizioni di concerto con l’Associazione culturale Anassilaos. Venerdì 21 agosto alle ore 19:00 presso l’anfiteatro si terrà la presentazione del libro Processo alle fotografie (Leonida Edizioni 2015) dello scrittore palmese Giancarlo Parisi.

Dalla Prefazione di Sandro Iovine

La selezione operata al momento dello scatto è già una scelta precisa che si completa con la scelta del momento in cui viene effettuata la ripresa. Per quanto un fotogiornalista si possa sforzare di essere obiettivo la sua non può che essere una visione parziale a prescindere, non foss’altro perché legata a doppio filo alla sua posizione fisica. Ha quindi senso discutere dell’alterazione di un’immagine fotografica? Se ci sono mille motivi per ritenere abbastanza oziosa la questione, per altri versi si tratta di un interrogativo centrale per ogni spettatore