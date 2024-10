All’I.C. Falcomatà Archi proseguono gli incontri “con l’autore”. Grande successo per Roberta Macrì

Il mondo incantato in cui re e regine si confrontano e dialogano con venti chiacchieroni e stelle lucenti, animato poi, da un ago magico, una mongolfiera e un faro simboli di un viaggio fra sogni e realtà, è stato lo sfondo dell’incontro “con l’autore” Roberta Macrì, autrice de ”Il mondo delle piccole cose”, tenuto lunedì scorso 1 aprile 2019, dagli alunni delle classi terze della scuola primaria di Santa Caterina dell’I.C. Falcomatà-Archi.

Il libro della Macrì “nato dall’amore per la scrittura, per il mondo dei ragazzi, per i sogni e per l’amore” è stato scelto dalle docenti della scuola diretta dalla dottoressa Serafina Corrado, nell’ambito del progetto di lettura creativa e dell’animazione del Laboratorio di Lettura che mira alla valorizzazione del confronto tra il bambino e il libro.

Leggi anche

La scrittrice ha letto ai bambini una storia tra le tante presenti nel libro. É seguita una attività laboratoriale durante la quale gli alunni sono stati impegnati nella produzione di vari elaborati, con un materiale didattico procurato dalla libreria Pan di Libri, di Antonella Furci, che ha curato le varie fasi della giornata di lavori.

PROSSIMO INCONTRO

Sempre nell’ambito dello stesso progetto che ruota attorno alla Sala lettura inaugurata alla fine dello scorso anno scolastico, a maggio è previsto per tutte le classi seconde della primaria dell’Istituto comprensivo Falcomatà Archi un altro incontro, questa volta con lo scrittore Sebastiano Plutino, autore del libro “Spadino, il monello dello Stretto”.

L’incontro avverrà giorno 14 maggio 2019, a conclusione di un itinerario educativo e didattico condotto dai piccoli alunni, nel corso di queste settimane, i quali stanno leggendo e commentando in classe il testo scelto dalle docenti allo scopo di avvicinare e fare conoscere ai bambini l’ambiente marino dello Stretto in cui si svolge il racconto e stimolare alla riflessione sulle proprie esperienze riguardo alla storia del protagonista. Con “l’incontro con l’autore”, altro prodotto finale di questo progetto-laboratorio intitolato “Il Mare Si Fa…Stretto”, sarà la rielaborazione dei testi e delle immagini contenute nel libro attraverso tecniche diverse.

Leggi anche

Fonte: Dirigente Scolastico Dott.ssa Serafina Corrado