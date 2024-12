Reggio, gli studenti dell’IC ‘Radice Alighieri’ visitano ‘Senza Fine’ – FOTO

Nell’ambito delle attività didattico-educative, promosse dal progetto di Educazione Civica dell’I.C. Radice Alighieri, nei giorni 27 e 28 novembre, gli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado, accompagnati dai loro docenti, si sono recati presso l’arena dello stretto “Ciccio Franco”, per visitare la Mostra Fotografica “Senza Fine” di Letizia Battaglia.

L’esposizione, allestita e realizzata dal Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per la Calabria e da Electa, in collaborazione con l’Archivio Letizia Battaglia e la Fondazione Falcone per le Arti, presenta 50 immagini tra le più iconiche della fotografa, che ripercorrono cinquant’anni di lavoro (1971-2020) e di storia del nostro Paese.

Organizzazione e accompagnamento

Hanno organizzato l’uscita didattica i docenti:

Prof.ssa Simona Leanza ;

; Prof. Saverio Grande ;

; Prof. Filippo Spanò;

Referenti rispettivamente di Educazione Civica e Viaggi e Uscite Didattiche, che hanno contattato preventivamente l’ente organizzatore.

Ha accompagnato alunni e docenti, durante il percorso espositivo, la responsabile unica del progetto, Dott.ssa Alessandra Ghelli, che, insieme ai suoi collaboratori, ha sottolineato il valore socio-culturale e civico-didattico della mostra, complimentandosi con l’Istituto guidato dalla Dirigente scolastica, Simona Sapone, in quanto tra i primi a richiedere la partecipazione.

Un’esperienza formativa e coinvolgente

L’esperienza si è rivelata altamente formativa, culturale ed emozionale, riscuotendo notevole apprezzamento tra alunni e docenti. Gli studenti hanno potuto, attraverso l’ascolto e l’osservazione, riflettere sulle opere esposte, in un percorso pensato appositamente per coinvolgerli.