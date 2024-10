Emergenza Covid – Le Iene nel reggino, caos tra gli ospedali. Nessun soldo speso – VIDEO

Se i positivi sono pochi, perchè la Calabria è stata inserita tra le zone rosse? E’ questo il quesito al quale Le Iene in visita in Calabria, hanno cercato di dare una risposta.

“Avessero aperto i posti letto tipo Gioia Tauro e individuato un altro punto nella zona della Locride , la Calabria non sarebbe diventata zona rossa. Ma non hanno fatto niente”,

dice a Gaetano Pecoraro un medico calabrese. Nella Regione la rabbia è grande dopo che è diventata “zona rossa” nonostante un numero di contagi da Covid relativamente basso rispetto a medie più allarmanti.

Gaetano Pecoraro ha interpellato anche il Consigliere regionale Carlo Guccione : “Ci sono 186 posti di Terapia Intensiva in Calabria. Siamo impreparati ad affrontare la Pandemia. Nella Provincia di Cosenza c’è un solo laboratorio per tracciare i contagi di oltre 700 mila abitanti. C’erano 86 milioni di euro, ma non si è fatto nulla. Non è stato adibito nemmeno un Hotel Covid.”

A Reggio Calabria non ci sono ascensori Covid, e gli indumenti e anche i pasti (a volte) passano dallo stesso luogo. Tutti i pazienti della Provincia, che hanno febbre o qualche sintomo, vengono trasportati al GOM.

Successivamente, il giornalista ha intervistato il sindacalista Nuccio Azzarà . Anche le sue dichiarazioni non sono state positive: “A Reggio troverai due ambulanze per 200 mila abitanti (una senza medico a bordo) e diversi cantieri all’interno del GOM. A Locri si troverà il disastro più assoluto.”

“La segnaletica l’abbiamo fatta -affermano operatori sanitari- ma non ci è arrivata. Siamo costretti a chiudere il reparto di Ortopedia per accogliere i pazienti Covid (per 28 posti letto. Abbiamo cercato di salvarci da soli, ma se abbiamo aumentato i posti letto, non abbiamo personale. I soldi ci sono ma non ci arrivano.”