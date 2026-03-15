Igea Virtus-Reggina: le date ipotizzate per il recupero della partita

Partiamo da un presupposto: in questo momento non ci sono notizie in merito all’eventuale recupero della partita tra la Nuova Igea Virtus e la Reggina, ma iniziano a circolare le prime ipotesi su quelle che possono essere le date, rispetto ad un calendario fitto che non ha quindi molti spazi da utilizzare. Immediatamente dopo la decisione di rinviare il match, circolava insistentemente la voce di un possibile recupero da incastrare il prossimo 25 marzo. Data indigesta per la squadra amaranto, visto che appena quattro giorni dopo, c’è il delicatissimo scontro diretto con l’Athletic Palermo.

Leggi anche

L’altra ipotesi, e ripetiamo ipotesi, è quella del 15 aprile. La settimana dopo Pasqua, domenica 12 aprile, la Reggina si recherà a Gela e quindi scenderebbe in campo il mercoledì successivo a Barcellona Pozzo di Gotto, quando poi mancherebbero solo tre giornate alla conclusione. Quattro giorni dopo, il 19 aprile, la partita casalinga contro il Paternò.