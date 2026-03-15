Serie D: si completa la giornata. L’A. Palermo allunga, stoppato il Savoia. La nuova classifica

Adesso più che mai Reggina costretta a vincerle tutte. E domenica c'è Nissa-Athletic Palermo

15 Marzo 2026 - 17:43 | Redazione



Con Nuova Igea e Reggina fermate dal maltempo e gara rinviata a data da destinarsi, ne hanno approfitttato l’Athletic Palermo e la Nissa, stoppato invece il Savoia. E domenica prossima Nissa-Athletic Palermo.

Leggi anche

I risultati della giornata

Acireale – Enna (rinviata)

Igea Virtus – Reggina (rinviata)

Vigor Lamezia – Favara 1-2

Athletic Palermo – Paternò 4-2

Messina – Nissa 0-1

Ragusa – Vibonese 0-0

Sancataldese – Sambiase 0-1

Savoia – Gelbison 1-1

Gela – Milazzo 1-1

Leggi anche

La classifica

  1. Athletic Palermo 54
  2. Savoia 51
  3. Nissa 50
  4. Reggina 47*
  5. Nuova Igea (-5) 45*
  6. Gelbison 41
  7. Sambiase 39
  8. Milazzo 39
  9. Gela (-1) 38
  10. Vigor Lamezia 35
  11. Enna 30*
  12. Ragusa 28
  13. Vibonese 27
  14. Sancataldese 24
  15. Favara 24
  16. Acireale (-1) 23*
  17. Messina (-14) 23
  18. Paternò 17

