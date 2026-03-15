Serie D: si completa la giornata. L’A. Palermo allunga, stoppato il Savoia. La nuova classifica

Adesso più che mai Reggina costretta a vincerle tutte. E domenica c'è Nissa-Athletic Palermo

Con Nuova Igea e Reggina fermate dal maltempo e gara rinviata a data da destinarsi, ne hanno approfitttato l’Athletic Palermo e la Nissa, stoppato invece il Savoia. E domenica prossima Nissa-Athletic Palermo.

I risultati della giornata

Acireale – Enna (rinviata)

Igea Virtus – Reggina (rinviata)

Vigor Lamezia – Favara 1-2

Athletic Palermo – Paternò 4-2

Messina – Nissa 0-1

Ragusa – Vibonese 0-0

Sancataldese – Sambiase 0-1

Savoia – Gelbison 1-1

Gela – Milazzo 1-1

La classifica