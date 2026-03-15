Serie D: si completa la giornata. L’A. Palermo allunga, stoppato il Savoia. La nuova classifica
Adesso più che mai Reggina costretta a vincerle tutte. E domenica c'è Nissa-Athletic Palermo
15 Marzo 2026 - 17:43 | Redazione
Con Nuova Igea e Reggina fermate dal maltempo e gara rinviata a data da destinarsi, ne hanno approfitttato l’Athletic Palermo e la Nissa, stoppato invece il Savoia. E domenica prossima Nissa-Athletic Palermo.
I risultati della giornata
Acireale – Enna (rinviata)
Igea Virtus – Reggina (rinviata)
Vigor Lamezia – Favara 1-2
Athletic Palermo – Paternò 4-2
Messina – Nissa 0-1
Ragusa – Vibonese 0-0
Sancataldese – Sambiase 0-1
Savoia – Gelbison 1-1
Gela – Milazzo 1-1
La classifica
- Athletic Palermo 54
- Savoia 51
- Nissa 50
- Reggina 47*
- Nuova Igea (-5) 45*
- Gelbison 41
- Sambiase 39
- Milazzo 39
- Gela (-1) 38
- Vigor Lamezia 35
- Enna 30*
- Ragusa 28
- Vibonese 27
- Sancataldese 24
- Favara 24
- Acireale (-1) 23*
- Messina (-14) 23
- Paternò 17