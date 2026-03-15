Nuova Igea Virtus-Reggina: ufficiale, causa impraticabilità di campo la gara è rinviata
I cinquecento tifosi amaranto hanno dato comunque spettacolo sugli spalti fino alla decisione del direttore di gara
15 Marzo 2026 - 15:12 | Redazione
La partita più attesa della giornata, quella definita dal patron della Nuova Igea Bonina come la più importante degli ultimi venti anni per i giallorossi, non si gioca. Causa maltempo il terreno di gioco, mai a dire il vero in buone condizioni, risulta inzuppato di acqua con il pallone che in molte zone non rimbalza.
Due i sopralluoghi del direttore di gara insieme ai capitani. Il primo alle 14,30, orario stabilito per l’inizio dell’incontro, il secondo quaranta minuti dopo con la speranza di qualche miglioramento. Si sono dati da fare anche gli addetti ai lavori per provare a far defluire l’acqua, tutto inutile. Il signor Matteo Cavacini, insieme ai due capitani, ha deciso per il rinvio del match a data da destinarsi.