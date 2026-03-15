Igea Virtus-Reggina: il perchè del nervosismo in campo dopo la decisione del rinvio

Il violento acquazzone abbattutosi sullo stadio D’Alcontres-Barone, ha costretto il direttore di gara Cavacini a rinviare la sfida tra Nuova Igea Virtus e Reggina. Una decisione maturata pochi istanti prima del calcio d’inizio, quando le condizioni del terreno di gioco sono peggiorate ulteriormente rendendo il campo di fatto impraticabile.

Già nel corso del pre-gara il manto erboso aveva mostrato diversi problemi, spesso evidenti anche durante giornate di sole. La pioggia caduta copiosamente negli ultimi minuti ha però definitivamente convinto l’arbitro a optare per il rinvio, scelta apparsa inevitabile alla luce delle condizioni del campo.

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Non sono però mancati momenti di tensione dopo l’annuncio ufficiale. In particolare in casa della Nuova Igea Virtus che più degli amaranto, sembrava intenzionata a disputare comunque la gara, convinta di poter affrontare la partita nonostante il terreno pesante. Ne sono nate discussioni accese e qualche battibecco tra i presenti in campo, segno di un clima già carico di nervosismo alla vigilia del match.

Una tensione facilmente prevedibile oltre che per l’importanza della partita, soprattutto per le vicende degli ultimi giorni che hanno coinvolto la società giallorossa. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti inflitto alla squadra una penalizzazione di cinque punti in classifica, accompagnata dalla squalifica del portiere De Falco. Una decisione che ha inevitabilmente agitato l’ambiente e acceso ulteriormente l’attesa per la sfida contro la Reggina.

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Adesso l’attenzione si sposta sulla data del recupero. Il calendario offre pochi spazi utili e tra le ipotesi circolate c’è anche quella del 25 marzo. Una soluzione che, però, creerebbe qualche difficoltà soprattutto alla squadra amaranto, chiamata a tornare in campo dopo tre giorni dalla sfida al Granillo con l’Acireale e appena quattro prima della delicata sfida contro l’Athletic Palermo. Inopportuno, vista la delicatezza dei due incontri.

Il rinvio, comunque, congela una partita che si preannunciava già nervosa, agonisticamente elevata, combattuta. Forse qualche giorno in più servirà anche a stemperare un clima particolarmente teso, rimandando al recupero una sfida che promette comunque battaglia sul rettangolo di gioco.