Igea Virtus-Reggina: le formazioni ufficiali. Gioca Guida dal primo minuto
In mezzo Laaribi e Fofana, nell'undici iniziale anche Bevilacqua
15 Marzo 2026 - 13:28 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Nuova Igea Virtus-Reggina, gara valida per la 27ª giornata del campionato di Serie D girone I:
NUOVA IGEA VIRTUS (3-5-2): Testagrossa; Maddaloni, Maltese, Maggio; Cess, Vacca, Calafiore, Valsano, Cardinale; Cicirello, Mascari. All. Marra
A disposizione: Pante, Squillace, Cham, De Sounza, Longo, Samake, Provazza, Mirashi, Papaserio.
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; R. Girasole, D. Girasole, Verduci, Distratto; Laaribi, Fofana; Edera, Bevilacqua, Ragusa; Guida. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Adejo, Desiato, Mungo, Ferraro, Di Grazia, Giuliodori, Panebianco, M,acrì.
Arbitro: Matteo Cavacini (Legnano). Assistenti: Andrea Giulio Adragna (Milano), Luigi Fabrizio D’Orto (Busto Arsizio)