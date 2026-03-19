Igea Virtus, Improta: ‘Il rinvio con la Reggina? Si è scritto tanto e male. Poi i video…’

Nel corso della trasmissione “Casa Igea“, è intervenuto l’allenatore in seconda dei giallorossi Luca Improta: “Si è scritto tanto e male su questo rinvio. E’ stato detto che noi avremmo voluto giocare per forza quando poi si vedeva che era impossibile farlo. Tutto poteva venire fuori in quel campo tranne che una partita di calcio. Ci dispiace perchè lo stadio era pieno e chiaramente mercoledi prossimo non sarà così, non c’è stato verso di poter cambiare orario.

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I sopralluoghi? Volevo assistere io in prima persona, c’erano tanti della Reggina e pochi dell’Igea, in casa nostra dovevamo essere più noi per valutare e ascoltare le decisioni dell’arbitro. Si sono dette tante cose, sono stati pubblicati dei video (sorride) che però vanno contestualizzati. La penalizzazione ha messo un pò di pepe in più alla sfida, una gara importante che però, peccato, non è stata giocata.

Ai calciatori dico che non bisogna guardare la classifica, sul campo abbiamo fatto 50 punti e ogni gara va giocata come una finale. Ci crediamo, sono sicuro che daremo tutto quello che abbiamo in queste ultime otto partite, la rosa è lunga e sappiamo di cose siamo capaci. Per lungo tempo non ci hanno preso seriamente, adesso le cose sono cambiate”.