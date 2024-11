II giornata di campionato Torneo Uisp calcio a 11: Cuore e grinta non bastano. Sconfitta di misura per lo Sporting Reggio

di Nicolino D’Ascoli. Il punto sulla seconda giornata. Spettacolare e pirotecnica seconda giornata di campionato calcio a 11 UISP, tantissime sorprese e classifica subito corta. Inizia l’ Antica Abazia sabato pomeriggio alle ore 15.00 presso il campo dell’ Hinterreggio Village a portare i primi tre punti a casa contro un’agguerrita S. Elia Ravagnese ancora a secco di punti. Gli ospiti passano in vantaggio e si portano di due gol avanti, ma il Ravagnese non molla e riporta il risultato in parità nel giro di poco tempo. La superiorità tecnica dell’ Antica Abazia si fa valere e notare in occasione della terza rete che fissa il punteggio sul 2 a 3. Amaro in bocca per i giocatori di casa, tanta soddisfazione e forte segnale al campionato per i giocatori ospiti. Sorpresa Giare contro Ludos Vecchia Miniera che dopo la batosta della prima giornata reagiscono alla grande e vincono per 2 a 1 contro una forte Ludos, segno che in questo torneo nulla è scontato. Entrambe le squadre si trovano adesso appaiate in classifica con tre punti a testa. Bella affermazione per il S. Rocco Puzzi di Bruno Iaria che a Motta S. Giovanni contro la Polisportiva Futura si impone per due reti a zero. Il risultato però non deve ingannare, la Polisportiva Futura è una buonissima compagine, ma i campioni in carica di Puzzi dimostrano ancora una volta che sono loro la squadra da battere anche quest’anno. Riposa la Soluzione 04 (Scilla).Nuova Amatoriale Bovese – Sporting Reggio. Shock per lo Sporting Reggio che subisce la prima sconfitta stagionale in casa della Bovese, inaspettatamente. Gli uomini di Mangano tornano con i piedi a terra e a casa a mani vuote. Inizio di gara allucinante, i padroni di casa, visibilmente preoccupati dalla corazzata Sporting, mettono in campo grinta e cuore e dopo appena un minuto si portano in vantaggio, lancio lungo a scavalcare la difesa e sul filo del fuori gioco con un delizioso pallonetto l’attaccante di Bova sigla l’1 a 0. Partenza con l’handicap per gli ospiti che tardano a reagire ed incredibilmente dopo altri 10 minuti si ritrovano sotto di due reti, gol fotocopia della Bovese, lancio lungo che prende in controtempo la retroguardia Reggina e altro pallonetto a scavalcare Russo. 2 a 0. A questo punto lo Sporting Reggio prende in mano il pallino del gioco e colpisce un palo con Carnà che sfodera un diagonale micidiale, poi è la volta di Pustorino e Paviglianiti con dei bei tiri da fuori aerea tentare la rete che rimetterebbe in corsa lo Sporting ed infine occasionissima per Merenda che a tu per tu si fa parare un forte tiro dal portiere avversario. Nel momento di massima concentrazione però arriva il gol che non ti aspetti, la Bovese segna la terza marcatura, cross dalla sinistra e piattone al volo che supera ancora una una volta l’incolpevole Russo. Finisce così il primo tempo. Incubo per gli ospiti, ancora addormentati.Le squadre rientrano in campo dopo il consueto quarto d’ora di riposo, la Nuova Amatoriale Bovese non effettua sostituzioni, lo Sporting Reggio invece viene rimaneggiato cambiando gli interpreti del centrocampo. L’approccio è diverso, difatti dopo 3 minuti Latella, neo entrato realizza un lodevole gol superando tre uomini avversari di suola, stile calcetto e trafigge con un diagonale rasoterra il portiere di casa. 3 a 1, lo Sporting crede a questo punto nella rimonta ed al decimo minuto accorcia ancora le distanze con il solito bomber Mazzei che riceve palla da Carnà e da due passi non può che metterla dentro. Ora più che mai lo Sporting è vivo, i tifosi dagli spalti incitano la squadra e fanno bene perché al ventesimo minuto completa la rimonta sempre Mazzei, stavolta la palla arriva dalla sinistra e da vero goleador la punta centrale Reggina anticipa anche il suo compagno Matà e fa 3 a 3. Sembra una partita di playstation, ma è tutto vero, in campo c’è solo lo Sporting Reggio, più veloce nel giro palla, più rapido nei contrasti. Gli avversari sono col morale a terra, il mister della Bovese prova a cambiare la suonata mettendo dentro qualche innesto dalla panchina. La suonata però non cambia, sono sempre gli ospiti a cercare la clamorosa rimonta, che però non arriva, anzi, come spesso accade arriva la beffa. Calcio d’angolo per la Bovese a cinque minuti dal termine e sugli sviluppi dello stesso arriva il 4 a 3. Proteste Reggine per un fallo in area non ravvisato dall’arbitro e gol convalidato. Gli ultimi cinque minuti più tre di recupero sono un ulteriore assedio alla porta degli ospitanti, salvati dal loro bravissimo portiere. Nulla da fare, il risultato non cambia più. Finale 4 a 3 per la Nuova Amatoriale Bovese ai danni dello Sporting Reggio.Il commento . Al termine della gara incredulità nei volti dei giocatori Reggini che fanno fatica ad accettare il verdetto finale, ma l’approccio iniziale è stato devastante. Il motivo della sconfitta infatti è tutto da ricercare proprio nell’approccio, si sono visti scendere in campo giocatori affaticati e stanchi, forse anche molto sicuri dopo la prima vittoria netta per 8 a 0. Il secondo tempo però ha fatto venir fuori la vera identità dello Sporting, una squadra solida e compatta, forte sia nelle individualità che nell’insieme. Alcune giocate a memoria e alcuni schemi da calcio piazzato fanno capire che dietro c’è una base, un allenamento settimanale fruttifero, ma che non sempre basta per vincere. Ogni avversario dà sempre il massimo quando incontra lo Sporting Reggio ed altrettanto dovranno fare i Reggini se non vogliono più incappare in partite del genere. I punti persi oggi potranno farsi notare nella classifica finale, è vero siamo solo all’inizio del campionato, ma la dirigenza ed i giocatori sono perfettamente a conoscenza che non possono più perdere queste partite, in questo modo. Nell’allenamento di mercoledì sarà compito di mister Mangano e del direttore sportivo Manglaviti spiegare le cause della sconfitta e spostare subito l’attenzione verso la prossima partita di Lunedì contro un S. Elia Ravagnese, che come detto prima si trova ancora a zero punti in classifica ed è forzatamente costretto a fare risultato. Sarà un incontro da non sottovalutare. Per cui tutti col fiato sospeso in attesa di capire chi avrà la meglio nella sfida serale della terza giornata.Marcatori Sporting Reggio : Latella , Mazzei, Mazzei.