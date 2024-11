Il 15 ottobre al Parco Ecolandia di Arghillà (RC) “Kublai in Campo”

Realizzare una giornata di confronto, trasferimento di idee e conoscenze per innescare circuiti virtuosi di creatività, collaborazione e networking, in un’ottica di sviluppo locale sostenibile.Questo è l’obiettivo del prossimo Kublai in Campo in programma il 15 ottobre 2014 nella splendida cornice del Parco Ludico Tecnologico Ambientale – Ecolandia, località Arghillà Reggio Calabria.L’evento, promosso e realizzato da Progetto Kublai, iniziativa pubblica sostenuta dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, in partnership con Libera Calabria e le Associazioni Aniti e Futuro Digitale, è destinato a potenziali imprenditori, start up, associazioni, persone portatori di idee per la valorizzazione del territorio interessati a individuare il modo per realizzarle.La giornata sarà anche l’occasione per sollecitare e raccogliere idee originali per la valorizzazione di alcuni beni confiscati alla criminalità, che verranno presentati nel corso della mattinata.Il dibattito è già iniziato sulla pagina del progetto In Campo Calabria 2014 sulla piattaforma di Kublai (www.progettokublai.net), dove è possibile proporre argomenti di discussione, idee e suggerimenti.Le attività di progettazione partecipata verranno svolte secondo il modello del Barcamp e saranno sostenute sulla piattaforma di Kublai daun nutrito gruppo di progettisti che offrirà la propria collaborazione on line ai diversi gruppi di lavoro.Per partecipare all’evento è necessario iscriversi sulla piattaforma di Kublai aderendo al progetto In campo Calabria 2014.Per maggiori informazioni è possibile consultare www.progettokublai.net e contattare lo staff di Kublai all’indirizzo info@progettokublai.netan