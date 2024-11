Il 29 maggio la Giornata della Sicurezza in Mare 2015 organizzata dalla Lega Navale Italiana

E’ fissato per il prossimo 29 maggio il classico appuntamento con la Lega Navale Italiana – Sezione Reggio Calabria Sud, presieduta dal dott. Antonino Caratozzolo, della Giornata sulla Sicurezza in Mare 2015. L’evento si svolgerà presso il tratto di mare antistante l’Arena Ciccio Franco, sul lungomare di Reggio Calabria a partire dalle ore 8.00. Anche quest’anno cittadini e studenti delle scuole del territorio potranno assistere alle spettacolari operazioni in acqua con il soccorso di una imbarcazione della Lega Navale Reggio Sud, la dimostrazione a terra dei mezzi di sicurezza, con la partecipazione delle unità navali di salvataggio.

L’obiettivo è di coinvolgere, oltre tutti i Soci, anche le scolaresche, le Associazioni, i Circoli Nautici e la cittadinanza, con il sostegno delle Autorità locali e dei mezzi di informazione onde perseguire la massima divulgazione e visibilità dell’iniziativa.

Per questo motivo le scuole reggine di ogni ordine e grado sono invitate a partecipare.

La preziosa presenza dei ragazzi ha la finalità di sensibilizzare anche i più giovani sul corretto utilizzo del mare e delle spiagge, rendendoli, al contempo, edotti sulle principali norme da osservare a tutela della pubblica incolumità e in difesa dell’ambiente.