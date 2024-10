Il Borgo dei Borghi, per la RAI Bova è a Catanzaro

Errore, svista o ignoranza?

Escludiamo l’ultima ipotesi. Mamma RAI non può non conoscere le geografia, ma quanto apparso sulla pagina Facebook del Kilimangiaro (trasformata di fatto in quella del programma “Il Borgo dei Borghi“) che promuove i borghi più belli d’Italia, ha del paradossale.

Tra i tanti post pubblicati, quello che promuove il piccolo borgo dell’area grecanica recita così:

“Bova è un borgo della Calabria in provincia di Catanzaro. Nel suo centro storico vivono 500 abitanti. Il suo nome deriva dal termine greco boua, che significa gregge”.

La precisazione è d’obbligo. Bova è il comune della città metropolitana di Reggio Calabria.

Certi di una immediata e tempestiva correzione da parte degli autori di ‘Il Borgo dei Borghi‘ vi invitiamo ancora una volta a votare il piccolo paesino in provincia di Reggio Calabria.