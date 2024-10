Il cantautore reggino Maurizio Caristo sul palco di Sanremo Rock

Sogno realizzato per Maurizio Caristo, ora pronto alla grande sfida sul palco più prestigioso della musica italiana

Primo sogno realizzato. Il cantautore reggino Maurizio Caristo è impegnato in questi giorni nella 32° edizione di ‘Sanremo Rock & Trend Festival’.

Si tratta del più ambito e longevo concorso italiano per rock band emergenti: per tre giornate 130 band da tutta Italia si sfideranno per conquistare un posto fra i 16 superfinalisti. La finalissima del 32° Sanremo Rock si terrà venerdì prossimo alle 20.

Nato negli Anni ’80, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. Dal suo palco sono passati, fra i tanti, i Litfiba, i Denovo di Mario Venuti, Ligabue, Tazenda, i Bluvertigo di Morgan e gli Avion Travel, solo per citarne alcuni.

La manifestazione rappresenta un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, le tendenze, le preferenze.

A sperare di entrare tra i 16 superfinalisti c’è anche il cantautore Maurizio Caristo. L’artista reggino corre per la regione emiliana (sua attuale terra di residenza) ma in realtà è nato e cresciuto in riva allo Stretto.

Proprio a Reggio Calabria ha mosso i suoi primi passi, seguendo una passione viscerale che con caparbietà e spirito di abnegazione l’ha portato sul palco più prestigioso della musica italiana.

“Ho iniziato a credere nei sogni dopo la morte di mio padre, a cui dedico la mia partecipazione a Sanremo. Nei miei testi c’è tanta speranza anche se racconto di disagi e ingiustizie. Spero di guadagnarmi un posto tra i finalisti, così da far associare il nome di Reggio Calabria a un qualcosa di bello e positivo. Ho tante idee nel cassetto e nuovi traguardi da raggiungere, intanto sto lavorando ad un nuovo album”, racconta Caristo ai microfoni di ‘Gazzetta del Sud’.

Carico e determinato, il cantautore reggino è pronto a ‘battagliare’ con gli altri concorrenti sul palco di Sanremo e realizzare così un altro sogno.