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Il castello di Santo Niceto tra i “tesori d’Italia”. Sabato la presentazione del volume del Touring Club

Il castello di Santo Niceto è la copertina del volume Tesoro Italia del Touring Club: sabato 8 novembre l'evento alla sede della Provincia, in piazza Italia

05 Novembre 2014 - 10:46 | di Redazione

Il castello di Santo Niceto, immagine di copertina del volume Tesoro Italia del Touring Club

Il giorno 8 novembre 2014 alle ore 18,00, presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di RC in Piazza Italia, avrà luogo l’evento dal titolo: Il castello di Santo Niceto tra i tesori d’Italia”. Tale titolazione trova il fondamento nella circostanza che l’immagine del Castello è la copertina del volume“Tesoro Italia – Il patrimonio negato”Partendo dal volume inedito riservato ai Soci il TCI non vuole limitarsi a denunciare la situazione in cui versano i beni culturali in Italia, ma invita tutti – Soci e cittadini – a partecipare attivamente segnalando altri beni negati attraverso il sito www.tesoroitalia.touringclub.it . Il Touring Club Italiano dichiara così il proprio impegno nei confronti del Paese indicando il contesto nel quale si deve muovere la politica del turismo.

Alla manifestazione parteciperanno: Domenico Cappellano, Francesco Zuccarello Cimino, Giuseppe Raffa, Giovanni Verduci, Paolo Laganà e Francesca Martorano

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