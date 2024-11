Il cine teatro “Odeon” apre le sue porte al musical “La bella e la bestia”. Una delle fiabe più romantiche che ancora oggi fa sognare grandi e bambini, il prossimo 21 aprile alle ore 21 sarà in scena in riva allo Stretto grazie all’associazione di promozione turistica e sociale “Allegra Tribù” presieduta da Giorgio Casella. “La bella e la bestia”, spettacolo ispirato ad uno dei più celebri film d’animazione Disney mette insieme tanti giovani ragazzi che, dopo 7 mesi di laboratorio teatrale presso la sede dell’Allegra Tribù, potranno finalmente coronare un sogno: essere attori per una sera. Obiettivo perfettamente centrato dall’associazione “Allegra Tribù” da sempre attenta alle esigenze dei giovani e vicina al territorio. Sul palco a “stregare” il pubblico con una delle fiabe più belle della storia, saranno ventidue attori tra adulti e bambini pronti a far trionfare quell’amore apparentemente impossibile tra un principe viziato e scortese, tramutato in Bestia da un terribile incantesimo e la giovane sognatrice Belle. Spettacolo ma anche solidarietà: è il binomio sposato dall’Allegra Tribù che, con il suo presidente Casella, ha scelto di unirsi alla campagna di beneficenza dell’Unicef. Il musical infatti contribuirà ad aiutare i meno fortunati di noi e all’interno del Cine teatro sarà allestito dai volontari della sezione provinciale dell’Unicef un banchetto dove ciascuno potrà contribuire con un piccola offerta. Tornando all’opera musicale, la regia è affidata alla nota cantante e professionista del settore Nadia Labate, già regista e protagonista nei musical “Cenerentola” e “Violetta” mentre i costumi sono stati creati da Maria Diano. Prezioso è il contributo offerto dalla scuola Ginnastica “Virtus” e del centro “” di Silvana Iacopino che impreziosiranno con i propri professionisti il noto musical. Tutti i dettagli sullo spettacolo saranno illustrati giorno venerdì 17 aprile alle ore 11 presso la sala Biblioteca della Provincia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri di telefono: 339/478 2007 e 3384032538 o recarsi presso la sede dell’Allegra Tribù sita in Viale Aldo Moro traversa neri 10 /A.

Di seguito il cast degli artisti:

BELLE: Nadia Labate

BESTIA: Fabio Chilà

MISS POTT: Tamara Galesi

MAURICE: Danilo Minuto

GASTON: Peppe Scarfone

MEDICO PAZZO: Aldo Di Giuseppe

FORNAIO. Antonella Agnelli

LIBRAIO: Michaela Stillittano

PRINCIPE: Nicola Epifano

LE PIUMINE: Giulia Malavenda e Chiaraluce Delfino

TOCKINS: Daniele Crucitti

LUMIERE: Luigi Napoli

ARMADIO: Veronica Chilà

KIKKO: Claudia Casella

TOVAGLIOLO: Alfredo Versace

JEROME: Giada Soli

LEFGU: Amalia Rega

LE GEMELLINE: Eleonora, Caterina e Lavinia

ZUCCHERIERA: Maria Tomasello