Il Club Soroptimist International di Reggio Calabria sostiene la scuola di San Luca.

Venerdì 06 giugno 2014 presso il Salone della Scuola Primaria “ C. Alvaro” di San Luca (RC), nell’ ambito del Progetto “Adottiamo la Scuola di San Luca” si è svolta una cerimonia nel corso della quale il Club Soroptimist International di Reggio Calabria, rappresentato dalla presidente Emma Corigliano, dalle Past President Vanni Campolo e Franca Brandolino e dalle socie Natalina Galizia ed Alessandra Zagarella, ha consegnato agli alunni della suddetta Scuola attrezzi per un parco giochi, nonché libri, pupazzi, plastilina e giochi didattici.L’iniziativa, messa in campo dalla vulcanica Dirigente Scolastica Domenica Cacciatore, è nata durante un incontro tra la suddetta dirigente e le socie del Soroptimist in occasione dell’ inaugurazione dell’ Aula d’ascolto protetto che il Club Soroptimist di Reggio Calabria ha donato al Tribunale dei Minori di RC. Alla domanda “volete adottare la scuola di San Luca?” non si poteva che rispondere di si. A tale scopo è stato organizzato un mercatino natalizio in cui le socie del Club hanno venduto prodotti gastronomici, quali marmellate di arance e peperoncino, olio al peperoncino ed oggetti quali presepi ed addobbi natalizi rigorosamente”self-made” dalle socie stesse.Con il ricavato del mercatino è stato possibile acquistare una casetta, uno scivolo e delle altalene da giardino, che ora fanno bella mostra di sé presso la Scuola Primaria di San Luca.La cerimonia è stata allietata da coro ed orchestra della Scuola Primaria e della Scuola Media ad Indirizzo Musicale. La cerimonia si è conclusa davanti ad una tavola riccamente imbandita con leccornie dolci e salate preparate dalle mamme degli allievi.