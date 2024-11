Il Comune di Reggio Calabria apre agli Open Data e lancia il primo Hackathon della città

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessore Smart City Agata Quattrone invitano la cittadinanza all’evento “REGGIO CITTÀ APERTA: TRASPARENTI ATTIVI E DIGITALI” che si terrà a partire dal prossimo 16 Dicembre con l’apertura dei dati in formato Open, proseguirà il 17 Dicembre con la presentazione del Progetto #eskillsforwomen di promozione delle competenze digitali di genere premiato di recente dall’Agenzia per l’Italia Digitale e si concluderà il 18 dicembre con il primo Hackathon Open Data della città. La location dell’evento sarà comunicata nei prossimi giorni.

Come noto, gli Open Data sono l’elemento chiave della Riforma della Pubblica Amministrazione promossa dal Premier Matteo Renzi e dal Ministro per la Semplificazione Marianna Madia. La Legge n. 114/2014 obbliga le pubbliche amministrazioni a fornire i dati in formato aperto.

In questo contesto, dopo anni di buio L’Amministrazione guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà punta sui principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione propri della dottrina dell’Open Government. Tra gli obiettivi “smart city” che persegue il Comune, l’iniziativa Open Data, mira quindi ad una politica ispirata al principio per cui i dati pubblici appartengono alla collettività, punta al riutilizzo delle informazioni pubbliche nel rispetto della normativa in materia di privacy, nonché alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nei rapporti fra Enti Pubblici, imprese e cittadini.

Su proposta dell’assessore Quattrone, con deliberazione di Giunta Comunale di recentissima approvazione, si è formalizzato un atto di indirizzo al fine di rendere i dati di proprietà del Comune disponibili alla collettività seguendo l’agenda digitale europea e nazionale.

L’assessorato Smart City, inoltre, con la collaborazione della società di informatizzazione e alcuni funzionari del Comune e il supporto di alcuni Digital Champion locali (Milly Tucci, Angelo Marra e Giuseppe Oppedisano) ha realizzato e attivato una Piattaforma ed un Sito web che saranno testati nei prossimi giorni e su cui saranno pubblicati tutti i dati della città.

Il 18 dicembre sarà per i cittadini il momento di partecipare! Parte il primo Hackaton della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si svolgerà per un’intera giornata con il supporto di esperti nell’ambito della manifestazione #ReggioCittàAperta.

Un Hackathon è una competizione aperta alla quale partecipano, a vario titolo, esperti di diversi settori non solo dell’informatica: sviluppatori di software, programmatori e grafici web, ma anche innovatori sociali di tutte le età: informatici, sociologici, economisti, cittadini, volontari, attivisti, creativi, esperti di dati, statistica, giornalisti e comunicatori, ingegneri, imprenditori dei trasporti e del turismo per costruire insieme nuovi servizi per la città attraverso gli open data.

I progetti saranno valutati da una commissione con esperti locali e nazionali e le migliori idee verranno premiate dal Sindaco Giuseppe Falcomatà.

I POSTI SONO LIMITATI SARA’ POSSIBILE REGISTRARSI ENTRO E NON OLTRE IL 6 DICEMBRE.

Hashtag Twitter: #reggiocittaperta

Pagina Facebook: OpenData Reggio Calabria