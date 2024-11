Il concerto benefico dell’Orchestra Giovanile dello Stretto ”V. Leotta” per inaugurare il nuovo anno a Reggio Calabria.

“La Stazione come nuovo scenario per manifestazioni artistiche a beneficio di cittadini e turisti”: Si è concluso il concerto di giorno 5 Gennaio 2015 all’interno della Stazione Centrale di Reggio Calabria, organizzato dall’Orchestra Giovanile dello Stretto “V. Leotta” in collaborazione con il DLF di RC.

L’obiettivo quello di salutare il nuovo anno e promuovere la campagna di solidarietà a favore della Caritas Ambrosiana, per la realizzazione del Centro Diurno a sostegno delle persone senza dimora: un aiuto per far ripartire vite in difficoltà e offrire una dimora e una speranza a chi non le ha.

Previste infatti offerte volontarie a sostegno del Progetto “Casa dolce Caritas” e dell’Emporio della Solidarietà della Città di Reggio Calabria.

Eccellente l’esibizione dell’Orchestra Giovanile dello Stretto “V. Leotta”, diretta da Alessandro Monorchio, che ha allietato la serata con brani di musica classica, moderna e altri di carattere natalizio, facendo immergere gli ascoltatori nel calore delle festività.