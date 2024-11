Il concerto di Capodanno della Russian Balalajka Orchestra al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

L’1 gennaio 2015, alle ore 21.15, il Teatro comunale Francesco Cilea di Reggio Calabria ospiterà il concerto della Russian Balalajka Orchestra “Nikolay Kalinin”, grazie alla sinergia tra l’Amministrazione comunale e l’associazione A.M.A. Calabria. Nella ricorrenza del primo giorno del nuovo anno, il pubblico del Cilea assisterà ad un coinvolgente programma eseguito dai 38 professori dell’Orchestra che suoneranno strumenti di origine popolare russa: balalajka, domra, fisarmonica, gusli, flauto, oboe, clarinetto, strumenti a fiato in legno e strumenti a percussione. Nell’occasione, alcune tra le più celebri musiche da ballo ed operette di J. Strauss, padre e figlio, si alterneranno nella magistrale esecuzione diretta da Galina Ivankova, con opere di М. Glinka, P. I. Ciaikovskij, S. Rachmaninov e М. Musorgskij. L’assessore alla Cultura dell’Amministrazione Falcomatà, Patrizia Nardi, ha sottolineato la straordinarietà dell’evento data da un’Orchestra che non è solita esibirsi in Italia, oltre che dal prezzo del biglietto a soli 20 euro, ridotto a 10 euro per studenti universitari e minori. L’Assessore, inoltre, ha evidenziato che il concerto di Capodanno nello storico teatro cittadino rappresenta un segno di rinnovata tradizione, da vivere quale incontro per la Città. Anche questo concerto – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà – è stato realizzato a costo zero per l’Amministrazione comunale, a dimostrazione di quanto sia importante coinvolgere le energie migliori per la rinascita della Città.