Il Coronavirus e l’incessante lavoro dei Biologi: ‘Mai stati rispettati, che sia in tempi di pace o guerra’

“Vorrei dire due paroline riguardante noi Biologi. Nelle ultime ore sono successe tante cose importanti.” Afferma Gianluca Piromalli attraverso un post apparso sul proprio profilo Facebook, di seguito riportato.

#emergenzaCoronaVirus

Gran parte dei miei colleghi è rinchiusa in laboratorio 12h su 24. Gran parte di questi lavora gratis a causa di un sistema malato. Un’altra parte lavora con un assegno di ricerca.. la minor parte lavora con contratto a tempo indeterminato grazie a titoli conquistati lavorando gratis per almeno 5 anni.. E così via per generazioni di Biologi.. É un cane che si morde la coda ed é realmente un sistema malato considerato che i medici specializzandi fanno lo stesso medesimo lavoro ma guadagnano 15k l’anno. Ed é ancora più malato se consideriamo che questo compendio aumenta di anno in anno per i medici e resta 0 per i Biologi. Nell’ultimo anno grazie ai nuovi consiglieri dell’#ONB e grazie al presidente D’Anna, abbiamo conquistato l’ingresso nelle professioni sanitarie. Grande vittoria dato il sistema malato, ma paradossalmente era impensabile che quella locazione per noi biologi non fosse meritata a prescindere.

Eppure se n’è discusso per decenni.. assurdo.

Ad oggi i biologi sono il centro di questa tempesta. Sono la figura che dirige l’orchestra. Infermieri, oss, farmacisti, medici sono il Corpo, sono le braccia e sono tante cose. Ma i biologi sono la mente. I biologi sono i topi di laboratorio. Noi biologi non abbiamo rapporti con il soggetto malato, noi biologi abbiamo rapporti 12h su 24 con il virus. Lo osserviamo lo tocchiamo e lo studiamo. Ma stiamo in laboratorio, quindi siamo alleati invisibili. Talmente invisibili da avere l’invisibilità anche in questa emergenza. Siamo giovani che hanno riempito di curriculum tutti gli ospedali d’Italia pur di dare una mano. Ad oggi é iniziato il reclutamento URGENTE causa Corona Virus. Migliaia di figure sanitarie pronte a partire su chiamata.. tutti e tanti …tranne i Biologi.. noi No! Solo 3 posti in Calabria per biologi specializzati (tradotto: biologi che hanno già lavorato 5 anni gratis). Siamo talmente invisibili che pochi sanno che nelle ultime 24h il presidente dell’Ordine dei Biologi si è dimesso. Notizia nemmeno citata a parte qualche testata online. Non siamo stati mai rispettati, ne in tempo di pace e né adesso che siamo in guerra. I 300 spartani in una guerra Biologica dovrebbero essere i Biologi. Se i libri di scienza sono a disposizione dei Medici è grazie ai Biologi che hanno dato risposte.

Se ad oggi vi chiedessi: chi ha isolato il virus? Voi mi rispondereste “scienziati meridionali” Io vi rispondo: I BIOLOGI ricercatori #sottopagati