Il dirigente di origini reggine Infantino confermato presidente della Fifa

Nella giornata di ieri mercoledì 5 giugno 2019 a Parigi si è tenuto il sessantanovesimo Congresso della FIFA, l’organo internazionale che governa il calcio mondiale.

Il punto principale all’ordine del giorno era l’elezione del nuovo presidente, dove non erano attese sorprese: l’italo – svizzero Gianni Infantino, dal 2016 successore di Joseph Blatter, è stato rieletto per acclamazione e resterà quindi in carica per altri quattro anni.

In una intervista al quotidiano nazionale “La Repubblica”, Infantino aveva confermato di voler tornare a Reggio Calabria “nel mio piccolo appartamento zeppo di ricordi di mio padre e della mia infanzia” – sottolineando – “ho troppi ricordi di questa città e del profumo di questa terra per dimenticarmene”.

Infantino, infatti, possiede la doppia cittadinanza, italiana e svizzera. E’ nato da genitori italiani che si trasferirono in terra elvetica. Il padre è originario di Reggio Calabria e I suoi nonni paterni erano di Cittanova: il Presidente della Fifa ha sempre palesato, con orgoglio, le sue origini ed è stato già insignito del San Giorgio d’Oro, prestigiosa riconoscenza assegnata a chi dà lustro con la sua professione alla città di Reggio Calabria.